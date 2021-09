Tiere : Mehr frei lebende Tiger in Russland

Sibirische Tiger sehen ziemlich beeindruckend aus. Vielleicht hast du im Zoo schon mal einen gesehen. In freier Wildbahn gelten die großen, gestreiften Raubtiere als stark gefährdet.

Experten schätzen: In Russland gibt es nun wieder mindestens 600 Armur-Tiger. So werden die Tiger auch genannt. Das ist wenig, aber die Zahl steige, sagte ein Fachmann am Samstag. Bis zu 100 Jungtiere würden jedes Jahr überleben. Leider sind die Tiger von Wilderei bedroht. Von Wilderei spricht man, wenn Tiere verbotenerweise gejagt und getötet werden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.