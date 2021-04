Gesundheit : Mehr frische Luft gegen das Coronavirus

Geh mal raus an die frische Luft! Das ist so ein typischer Elternsatz. Er könnte aber auch von Fachleuten kommen, die erforschen, was in der Luft schwebt. Aerosol-Forschung wird das genannt. In der Corona-Zeit sind solche Fachleute ziemlich bekannt geworden. Denn das Coronavirus verbreitet sich auch in winzigen schwebenden Teilchen in der Luft, den Aerosolen.

Die Ansteckung läuft dann in etwa so: Man atmet Luft mit Coronaviren ein, die ein anderer Mensch in der Nähe vorher ausgestoßen hat. Das passiert vor allem in Innenräumen, sagen Forscher und Forscherinnen. Sie warnten jetzt sogar: Drinnen lauere die Gefahr, viel mehr als draußen! Das gelte vor allem, wenn Räume schlecht gelüftet sind. Dann können die V...

