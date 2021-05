Fußball : Mehrere deutsche Fußballer im Finale

Drei deutsche Fußballer haben am Mittwoch mit ihrer Mannschaft einen großen Erfolg erreicht. Sie heißen Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Die drei spielen aber nicht für einen deutschen Verein. Sie tragen das Trikot des FC Chelsea in Großbritanniens Hauptstadt London.

Am Mittwochabend gewannen sie gegen Real Madrid mit 2:0. Damit steht Chelsea im Finale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Das Turnier ist der wichtigste Pokal für Vereine im europäischen Fußball. Das Finale wird am 29. Mai in Istanbul in dem Land Türkei ausgetragen. Dort trifft Chelsea auf eine andere englische Mannschaft: Manchester...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.