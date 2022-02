Feste : Menschen feiern eine Meeresgöttin

Menschen bringen Gaben ans Meer. Sie gehen damit sogar ein Stück ins Wasser. Das ist ein Brauch in einigen Ländern in Südamerika. Denn die Menschen mit den Geschenken verehren eine Meeresgöttin. Sie heißt Yemaya und ist nicht nur die Göttin der Meere, sondern gilt als Mutter aller Fische.

Yemaya gehört zur Religion der Yoruba. Eigentlich kommt diese Religion aus einem Land in Westafrika. Manche Menschen, die heute in Südamerika leben, haben Vorfahren dort. Deswegen ehren sie die Göttin. In der Religion der Yoruba gibt mehr als 400 Götter. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.