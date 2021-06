Tiere : Millionen Sardinen schwimmen vor Südafrika

Sie schimmern silbern und schwimmen in Schwärmen: Sardinen sind Fische, die es in verschiedenen Meeren gibt. Gerade kann man besonders viele Sardinen an der Küste von Südafrika sehen. Jedes Jahr zu dieser Zeit gibt es dort nämlich ein besonderes Spektakel. Es wird «Sardine Run» genannt. Das heißt übersetzt etwa Sardinenlauf.

Dabei ziehen Millionen von Sardinen vor der Küste entlang. Grund dafür ist eine kalte Meeresströmung aus dem Südatlantik, die von Südafrika nordwärts in den wärmeren Indischen Ozean bis zum Äquator fließt. Für Tiere wie Haie, Delfine und Seevögel sind die vielen Sardinen reiche Beute. Aber auch eine Menge Menschen kommen, um die Fische zu fangen. Ihne...

