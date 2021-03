Feiertage : Mit den Iren feiern

Verkleidete Menschen, geschmückte Häuser und Musik: So feiern die Menschen in Irland einmal im Jahr den St. Patrick's Day (gesprochen: säint pettricks dey). Jedes Jahr am 17. März erinnern sie so an den Bischof Patrick. Der Mann lebte vor vielen Hundert Jahren. Den Iren ist er sehr wichtig. Er soll das Christentum in ihr Land gebracht haben.

In diesem Jahr feiern die Menschen in Irland wegen der Corona-Krise anders. Große Treffen können nicht stattfinden, deswegen wird eine große Feier im Internet übertragen. Und das hat zumindest einen Vorteil: Jeder kann von überall auf der Welt mitfeiern. Wenn du auch mal reinschauen möchtest, kannst du das am Mittwoch ab 20 Uhr hier: http://dpaq.de/U6...

