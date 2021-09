Musik : Mit den Lieblingsmusikern auf der Bühne

Hast du schon einmal davon geträumt, mit deinem Lieblingssänger Musik zu machen? Auf einer riesigen Bühne vor Tausenden von Fans? Für Nandi Bushell hat sich dieser Traum erfüllt.

Das kam so: Vor einem Jahr hat das Mädchen ein Video ins Internet gestellt. Darin forderte sie ihr Vorbild Dave Grohl zu einem Duell am Schlagzeug heraus. Der berühmte Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger nahm an und antwortete mit einem weiteren Video. Schließlich folgte eine ganz besondere Einladung. Dave Grohl fragte Nandi, ob sie mit seiner Band Foo...

