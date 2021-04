Fußball : Mit einem Tor ins Halbfinale?

Ein Tor könnte schon reichen. Dann könnten es die Fußballer von Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg) schaffen. Das ist ein Wettbewerb für die besten Fußballvereine in Europa.

Jedoch empfangen die Borussen am Mittwochabend einen schweren Gegner: Manchester City. Die Mannschaft aus England zählt gerade zu den besten der Welt. Sie führt mit einigem Abstand die Tabelle in der englischen Liga an. Dort gab es am Wochenende aber eine kleine Überraschung: Manchester City verlor ausnahmsweise mal wieder ein Spiel. Und die Dortmunde...

