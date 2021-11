Tiere : Mit gekrümmtem Hals durch die Luft

Ist das ein echter Vogel oder ein Plastikvogel? Wenn ein Graureiher am Wasser steht, kann man sich diese Frage stellen. Oft bewegt er sich kaum, während er auf seine Beute lauert. Er jagt zum Beispiel Fische und Frösche. Auch Mäuse verspeist der Vogel ab und zu. Um die kleinen Tiere zu schnappen, sticht er blitzschnell mit seinem Schnabel zu.

Graureiher kann man bei uns in Deutschland häufig beobachten. Zu erkennen ist der Vogel an seinem gräulichen Gefieder. Außerdem ist er recht groß. Einen Meter kann er hoch sein und er hat breite Flügel. Beim Fliegen zieht er seinen Kopf bis zu den Schultern zurück. Der Hals ist dabei s-förmig gekrümmt. So kann man Graureiher beim Fliegen von Storchen u...

