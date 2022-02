Triathlon : Mit Hund ins Ziel laufen

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Diese drei Sportarten gehören zu einem Triathlon. Im Wettkampf geht es darum, dass Sportlerinnen und Sportler alle drei Disziplinen in möglichst kurzer Zeit bewältigen.

Am 15. Mai findet jedoch ein ungewöhnlicher Triathlon statt. Da treten Menschen und Hunde gemeinsam in Amelinghausen im Bundesland Niedersachsen an. Sie wollen gemeinsam 80 Meter Schwimmen, rund 3,5 Kilometer Radfahren und zuletzt mehr als 2 Kilometer laufen. Die Strecke geht um und durch den Lopausee. Die Idee dazu hatte Verena Pierza. Sie und ihr Hu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.