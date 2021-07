Olympia : Mit Saltos zu Bronze

Einen Salto vom Drei-Meter-Brett schafft schon nicht jeder. Aber zu zweit abspringen und gleichzeitig einen zweieinhalbfachen Salto machen? Das ist wirklich schwierig. Für die Sportlerinnen und Sportler im Synchronspringen kommt es genau auf solche Sprünge an.

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel zeigten am Sonntag bei den Olympischen Spielen eine super Leistung. Sie gewannen die erste Bronze-Medaille für Deutschland. Die Wettbewerbe haben gerade in Japans Hauptstadt Tokio begonnen. «Das ist das, wofür wir fünf Jahre trainiert haben», sagte Tina Punzel. «Dass es so aufgegangen ist, ist ein...

