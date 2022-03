Kindernachrichten : Mit Wörtern jonglieren

Was reimt sich auf Wicht? Das Gedicht! Allerdings müssen sich Gedichte nicht immer reimen. Es gibt verschiedene Formen. Manchmal ist das Schreiben ein bisschen wie Jonglieren mit Wörtern.

Eines der bekanntesten deutschen Gedichte geht so: „Der Mond ist aufgegangen / Die goldnen Sternlein prangen / Am Himmel hell und klar“. Das Abendlied von Matthias Claudius ist schon mehr als 200 Jahre alt. Gedichte von heute klingen häufig ganz anders. Eines von Lars Bukdahl beginnt zum Beispiel so: „das aprikosenmus gibt es, das aprikosenmus gibt es“...

