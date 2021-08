Tourismus : Möwenkacke macht blaue Flecken

Unten auf dem Sand stehen die Strandkörbe. Die Besucher der Insel Sylt lieben die gemütlichen Stühle. Denn die schützen vor Sonne und Wind. Drüber weg fliegen die Möwen, und die lassen auch mal was fallen. Das landet dann manchmal auf den Strandkörben.

Mathias Tognino kümmert sich um die großen Sessel am Strand und macht sie auch sauber. Im Moment fressen die Tiere viele blaue Beeren, erklärt er. «Die Flecken von der Möwenkacke gehen teilweise nicht mehr aus den Bezügen der Körbe raus.» Jeden Tag räumt Mathias Tognino zudem die Strandkörbe an ihren Platz. Das ist schwere Arbeit. So ein Korb wiegt 75...

