Krankheiten : Müssen Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen mit schützen?

Wer gegen Corona geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst. Er oder sie gibt das Virus auch meist nicht weiter. Deswegen fordern einige Leute eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer.

Wer auf eine Schule kommt, muss geimpft sein. Und zwar gegen die Krankheit Masern! Auch Lehrerinnen und Lehrer sowie das Personal in Krankenhäusern etwa brauchen eine Masern-Impfung. So soll die Krankheit möglichst ausgerottet werden. Derzeit besteht so eine Impfpflicht bei uns nur gegen Masern. Gerade wird aber diskutiert, ob eine Impfpflicht auch ge...

