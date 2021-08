Handel : Nachts Obst und Gemüse holen

Banane im Müsli oder ein Apfel für die große Pause: Obst essen viele Menschen jeden Tag. Damit wir es aber bequem tagsüber im Laden besorgen können, arbeiten manche Leute mitten in der Nacht.

Sie fahren dann zu einem Großmarkt für Obst und Gemüse etwa in der Stadt Karlsruhe in Süddeutschland. Die Arbeit dort beginnt schon gegen 1 Uhr am frühen Morgen. Dann kommen die ersten Händler in die Hallen und schauen sich die Waren an. Die Auswahl ist groß: Äpfel, Beeren aller Art, Mangos, Pfirsiche, Süßkartoffeln, Pilze, Salat und noch mehr. Alles ...

