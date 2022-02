Geschichte : Neue alte Spiele

UNO, «Mensch ärgere dich nicht» oder Monopoly: Mit Spielen kann man sich wunderbar die Zeit vertreiben. Das machen Menschen schon seit vielen Hundert Jahren. In der Stadt Nürnberg gibt es ein Spielearchiv, also eine Art Sammlung. Dort werden auch ganz alte Brettspiele und Kartenspiele gesammelt.

Etwa 5000 alte Spiele sind vor einiger Zeit dazu gekommen. Sie stammen aus dem 17. bis 20. Jahrhundert. Ein Mann hatte sie gesammelt und sie dann dem Spielarchiv geschenkt. «Ich weiß von keiner Sammlung aus diesem Zeitraum in Deutschland, die so gut erhalten und so umfassend ist», sagt Stefanie Kuschill vom Deutschen Spielearchiv. Eine Ausstellung mi...

