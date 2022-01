Regierung : Neue Hauptstadt nötig?

Wie können wir in der Zukunft noch sicher leben? Das haben sich Menschen in der Hauptstadt Jakarta im Land Indonesien gefragt. Das Land besteht aus vielen Inseln. Das Problem: Die Insel mit Jakarta könnte in einigen Jahrzehnten im Meer versinken! Denn die Meere könnten wegen der Klimakrise höher steigen und die Stadt überfluten.

Deswegen möchte der Präsident des Landes eine neue Hauptstadt bauen lassen. Sie soll auf einer anderen Insel entstehen. Diese neue Hauptstadt soll besonders sicher und geschützt sein und auch anders aussehen. Zum Beispiel sollen auf den Straßen nur umweltfreundlichere Elektroautos fahren. Die Stadt soll auch viel grüner werden als Jakarta. Der Plan is...

