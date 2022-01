Kommunen : Neue Wege für das Abwasser

Gerade liegt ein Teil des Untergrundes in der Stadt Hamburg trocken. Das Abwasser, das sonst durch den Kanal fließt, wurde zurückgestaut. So konnten Fachleute hinabsteigen und in der Nacht zu Mittwoch damit beginnen, das Abwassersystem zu reparieren.

So ein Abwassersystem besteht oft aus langen Rohren und Kanälen. Verbunden werden diese mit sogenannten Muffen. Die Muffen lassen sich etwa stecken oder übereinander schieben, sodass kein Wasser entweichen kann. Muffen gibt es in allen möglichen Formen und Größen, je nachdem, wie dick die Rohre und Kanäle sind. Oft kommt es gerade an den Muffen dazu, ...

