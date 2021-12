Gesundheit : Neuer Impfstoff gegen Corona

Extrem schnell haben Forscherinnen und Forscher Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt. Die Geschwindigkeit war viel größer als sonst in der Regel bei Impfstoffen. In Europa dürfen inzwischen vier verschiedene Mittel gespritzt werden, die gut vor einer schweren Erkrankung schützen. Trotzdem arbeiten Forschende weiter an veränderten oder sogar neuen Impfstoffen. Die werden alle wieder genau geprüft, damit sie sicher sind und gut nützen. Erst dann dürfen viele Menschen damit geimpft werden.

Am Montag empfahlen Fachleute für Europa den fünften Impfstoff für Erwachsene. Er heißt Novavax. In diesem Impfstoff stecken winzige Teilchen, die den Körper dazu bringen sollen, selbst Abwehrkräfte gegen das Virus herzustellen. Wie er funktioniert, unterscheidet sich etwas von den bisher erlaubten Mitteln. Zudem sieht es so aus, als ob Novavax besonde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.