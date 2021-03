Segeln : Neuseeland holt den nächsten Segel-Sieg

Eine Gruppe von Sportlern feiert. Einer von ihnen hält einen Pokal nach oben. Das klingt nach einer Siegerehrung beim Fußball oder Handball. Doch am Mittwoch ging es in Neuseeland um einen anderen Wettbewerb: den America’s Cup im Segeln.

Dieses berühmte Wettrennen wird alle paar Jahre ausgetragen. Zwei Mannschaften treten in mehreren Rennen gegeneinander an: die letzten Sieger und ein Herausforderer. Dieses Mal kamen die Teams aus Neuseeland und Italien. Die speziellen Segelboote rasten vor der Küste Neuseelands um die Wette. Am Ende holte sich die Mannschaft aus Neuseeland den Sieg -...

