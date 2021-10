Geschichte : Noch immer viel zu tun

Angela Merkel hört bald als Kanzlerin von Deutschland auf. 16 Jahre lang hat sie das große Land regiert. In ihrer Jugend sah Deutschland jedoch noch ganz anders aus. Damals war das Land in zwei Teile geteilt. Im Westen gab es die Bundesrepublik Deutschland, im Osten die DDR.

Angela Merkel wuchs in Templin auf, einer Stadt im Bundesland Brandenburg. Das gehörte damals zur DDR, genauso wie die Stadt Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dort hielt Angela Merkel am Sonntag eine Rede bei einem Fest. Denn jedes Jahr am 3. Oktober feiern die Menschen in Deutschland den Tag der Deutschen Einheit. An diesem Tag vor 31 Jahren wurd...

