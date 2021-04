Kunst : Online berühmte Kunstwerke betrachten

Wo soll man bloß mit dem Angucken anfangen? Die Auswahl ist jedenfalls mehr als riesig. Das berühmte Museum Louvre in Paris zeigt jetzt kostenlos online alles, was es so besitzt. Das sind beinahe 500 000 Werke. Bekannte Gemälde des berühmten Künstlers Leonardo da Vinci sind darunter, aber auch Juwelen, Statuen und zum Beispiel Funde aus der Antike.

Damit man in der Menge nicht verloren geht, kann man auch gezielt suchen: etwa nach Werken aus einer bestimmten Zeit wie dem alten Rom oder bestimmten Künstlern. Zu jedem Ausstellungsstück liefert das Museum noch Informationen. Allerdings sind die auf Französisch. Wenn du selbst mal stöbern willst, dann kannst du das hier tun: http://dpaq.de/htViy...

