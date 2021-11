Tiere : Pit und Paule gehen eigene Wege

Gut zwei Jahre lebten Pit und Paule mit ihrer Mama Meng Meng zusammen. Doch nun ist es Zeit, erwachsen zu werden. Die Panda-Jungen im Zoo Berlin werden von ihrer Mutter entwöhnt.

«Pit hat in letzter Zeit nicht mehr so gut zugenommen und wirkte - selbst für einen Panda - verhältnismäßig schläfrig», sagt Ragnar Kühne vom Zoo am Donnerstag. Es könnte sein, dass die Muttermilch den Pandas nicht mehr so gut tut. Darum gibt es in Zukunft nur noch Pflanzen als Futter. Außerdem wurden Pit und Paule von ihrer Mutter getrennt. Das ist b...

