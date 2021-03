Fußball : Platz für einen neuen Trainer

Joachim Löw hat nachgedacht: über die Zukunft, über das Team und über sich selbst. Joachim Löw ist der Chef-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bereits am Dienstag war bekannt geworden, er wird nach der Europameisterschaft dieses Jahr aufhören. Am Donnerstag erklärte er, warum: «Es ist der richtige Zeitpunkt, den Stab an einen anderen weiterzugeben.»

Grund für diesen Entschluss ist auch die Europameisterschaft im Jahr 2024. Sie soll in Deutschland stattfinden. «Ein Turnier im eigenen Land kann unglaublich viel bewegen, vor allem auch erneuern», sagte Joachim Löw. Nach 15 Jahren als Chef-Trainer möchte er Platz für jemanden neues machen. Und was macht Joachim Löw nun? Zunächst will er sich natürlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.