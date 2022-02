Gesundheit : Politikerin lädt Schüler zum Reden ein

Wir wollen gehört werden! Das haben einige Schülerinnen und Schüler vor Kurzem klargemacht. Mit ihrer Forderung haben sie zumindest eine wichtige Politikerin überzeugt. Sie hat sich jetzt mit Schülervertretern getroffen, um sich deren Wünsche und Argumente anzuhören.

Die Schülerinnen und Schüler hatten im Internet zu einer Art Unterschriften-Sammlung aufgerufen und um Unterstützung gebeten. Ihr Aufruf richtet sich auch an mehrere Politikerinnen und Politiker. Die Schüler erklären darin, was sie an der Corona-Lage in Schulen stört und welche Vorschläge sie haben. Vor allem aber wollen sie, dass ihre Sicht mehr mit e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.