Polizei : Polizei hilft kleinem Kauz

Was für ein Wind! An vielen Orten in Deutschland stürmte es diese Woche. In der Stadt Bielefeld wurde sogar ein kleiner Kauz aus seinem Nest geweht! Zum Glück bekam er Hilfe von der Polizei.

Am Mittwoch berichtete die Polizei: Die junge Eule habe unter einem Auto gesessen und ihr sei ziemlich kalt gewesen. Die Polizisten nahmen sie daher mit. Im Streifenwagen konnte sich das Tier aufwärmen. Nun geht es erst einmal in eine Aufzuchtstation. Dort wird der kleine Waldkauz wieder aufgepäppelt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.