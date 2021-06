Fußball : Positiv auf die nächsten Spiele schauen

Dass Frankreich ein schwerer Gegner sein würde, war schon vor dem Spiel klar. Was aber niemand gedacht hätte: Dass das einzige, gezählte Tor für Frankreich von einem deutschen Fußballer geschossen würde. Doch genau istbei der Europameisterschaft am Dienstag passiert. Durch ein Eigentor von Mats Hummels besiegte Frankreich Deutschland mit 1:0.

Durch ein Eigentor zu verlieren sei bitter, sagte Trainer Joachim Löw nach dem Spiel. «Aber was ich an Einsatz gesehen habe, stimmt mich positiv für die nächsten zwei Spiele.» Kommenden Mittwoch spielt Deutschland gegen Ungarn. Doch davor trifft die Mannschaft noch auf Portugal, schon an diesem Samstag. Auch die Portugiesen werden eine Herausforderung...

