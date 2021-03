Motorsport : Probleme bei den Test-Fahrten

Der eine fährt in einem neuen Rennwagen. Der andere ist selbst ganz neu dabei. Es geht um die beiden Rennfahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher und um die Autorennen der Formel 1. Am Freitag testeten die Fahrer ihre Rennwagen für das erste Rennen Ende des Monats.

Sebastian Vettel wurde schon vier Mal Weltmeister. Zuletzt lief es bei ihm aber nicht mehr so gut. In der neuen Saison fährt er nicht mehr für das Team Ferrari, sondern für Aston Martin. Mick Schumacher fährt in seiner ersten Saison für ein kleineres Team aus dem Land USA. Es heißt Haas F1 Team. Die Tests in dem Land Bahrain im Nahen Osten liefen für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.