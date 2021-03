Raumfahrt : Reise zum Zuhause im All

An diesem Ort schlafen die Menschen in angeschnallten Schlafsäcken an der Wand. Denn sonst würden sie im Schlaf herumtrudeln. Der Ort ist die Internationalen Raumstation ISS. Sie umkreist die Erde in etwa 400 Kilometern Höhe. Alles, was dort nicht festgebunden ist, schwebt in der Schwerelosigkeit durch den Raum.

Für Samantha Cristoforetti ist die ISS eine Art Zuhause fern von Zuhause. So nennt es die Astronautin aus dem Land Italien. Denn sie war 2014 monatelang dort. Damals erforschte sie unter anderem, wie Flüssigkeiten sich in der Schwerelosigkeit verhalten. Am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass Samantha Cristoforetti im kommenden Jahr erneut ins All flie...

