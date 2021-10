Kunst : Riesen-Gummiente schwimmt auf See

Oh, was schwimmt denn da? Eine riesige, quietschgelbe Gummiente dümpelt derzeit auf einem See in der Stadt Santiago in Chile. Das Land liegt in Südamerika.

Die Ente ist größer als manches Haus. Ein Künstler aus den Niederlanden hat sie geschaffen. Er heißt Florentijn Hofman und er ist bekannt für riesige Tierfiguren. Seine Enten waren schon in vielen Städten zu sehen, etwa in Hongkong in China, Sydney in Australien und São Paulo in Brasilien. In Santiago ist die Ente Teil eines Kunst-Festivals....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.