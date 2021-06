Fußball : Riesenschreck bei der Fußball-EM

Was für ein Schock: Bei der Fußball-Europameisterschaft brach mitten im Spiel ein Fußballer zusammen. Ärzte retteten ihn. Nicht nur seine Mannschaft, auch viele andere machten sich große Sorgen.

Wie geht es dem Spieler Christian Eriksen? Diese Frage war am Ende viel, viel wichtiger als das Ergebnis des Fußballspiels zwischen Dänemark und Finnland. Denn der dänische Nationalspieler war mitten in der Partie in der Europameisterschaft zusammengebrochen. Klar ist: Es geht Christian Eriksen wieder besser. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Wa...

