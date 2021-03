Regierung : Rote Hüte und Tattoos

Die spitzen Hüte leuchten rot. Lehrerinnen und Lehrer haben sie sich auf den Kopf gesetzt. Die traditionellen Hüte stammen aus dem Land Myanmar in Asien. Dort gehen Menschen seit einem Monat immer wieder aus Protest auf die Straße. Auch Lehrerinnen und Lehrer machen mit. Denn ihre Schulen sind Einrichtungen der Regierung, doch für die wollen sie nicht mehr arbeiten.

Der Grund: Vor etwa einem Monat hat in Myanmar das Militär die Regierungsmacht an sich gerissen. Wichtige Politiker und Politikerinnen wurden festgenommen. Darunter war auch Aung San Suu Kyi, die bis dahin Chefin des Landes war. Das finden viele Menschen auf der Welt falsch. Dagegen in Myanmar zu protestieren aber ist mutig. Denn die Polizei geht oft ...

