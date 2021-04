Fußball : Ruhe, bitte!

So richtig gut kommen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic nicht miteinander klar. Immer wieder gibt es Ärger, etwa um neue Spieler. Hansi Flick ist der Trainer des FC Bayern München. Hasan Salihamidzic ist einer der Chefs in dem Fußballverein.

Statt auf diesen Streit sollten die Bayern aber lieber auf ein wichtiges Spiel am Dienstagabend schauen. In der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) treten sie gegen den Verein Paris Saint-Germain aus Frankreich an. Das Hinspiel hatten die Bayern mit 2:3 verloren. Um weiter im Wettbewerb zu bleiben, müssen sie diese Niederlage am Dienstag un...

