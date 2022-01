Denkmäler : Schiefer als der Schiefe Turm von Pisa

Der Schiefe Turm von Pisa ist weltberühmt. Er steht in einer Stadt im Land Italien. Viele Menschen reisen dort hin, um ihn zu sehen. Aber auch in Deutschland stehen es schiefe Türme. Die sind meist weniger bekannt, weil sie kleiner sind. Dann fällt es kaum auf, dass sie sich noch mehr neigen als der Schiefe Turm in Pisa.

So ist das etwa im Bundesland Thüringen. Dort in der Stadt Bad Frankenhausen steht ein Kirchrum schief. Er sollte eigentlich abgerissen werden. Dann bekam er doch eine Stütze, damit er sich nicht noch weiter neigt und vielleicht irgendwann umstürzt. Jetzt soll er Besucher anlocken. Der Turm in Thüringen ist nicht alleine in Deutschland: Auch im Dorf D...

