Wetter : Schnee bringt Freude und Durcheinander

Es schneit! Die einen freuen sich, denn man kann Schneebälle werfen. Die anderen ärgern sich, denn die weißen Flocken bringen den Verkehr auf den Straßen durcheinander. So war es auch am Wochenende.

In Frankreich etwa steckten am Sonntagabend zahlreiche Autos auf der Autobahn im Schnee fest. Auch bei uns in Deutschland führten Schnee und Glätte zu Unfällen. Im Land Großbritannien schneite es nicht nur, es kam auch noch ein starker Wind dazu. Diese Mischung sorgte dafür, dass einige Menschen in einer Gaststätte eingeschneit wurden. Sie mussten be...

