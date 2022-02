Olympische Winterspiele Peking 2022 : Schneeflocken und Medaillen zum Abschluss des Wintersport-Fests

Die olympische Flamme ist erloschen. Am Sonntag gingen die Winterspiele im Land China zu Ende. Das deutsche Team bringt so einige Medaillen mit nach Hause.

Was für eine Show! Mit einem imposanten Finale endeten die Olympischen Winterspiele am Sonntag in Peking im Land China. Immer mit dabei: Die Schneeflocke. Sie war ein Symbol dieser Spiele. Gleich zu Beginn der Abschluss-Show tanzten zahlreiche Kinder mit Laternen in Form von Schneeflocken. Über ihnen hing eine gewaltige beleuchtete Schneeflocke mitten...

