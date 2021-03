Fußball : Schock für den FC Bayern: Robert Lewandowski fällt aus

Beim FC Bayern München könnte die Stimmung gerade besser sein. Dabei steht der Verein an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Doch jetzt fällt sein Stürmer-Star Robert Lewandowski aus. Er hat eine Knieverletzung. Der Verein schätzt, dass der Fußballer vier Wochen nicht spielen kann.

Ausgerechnet jetzt! Die Bayern haben in dieser Zeit fünf Bundesliga-Spiele vor sich. Die Meisterschaft ist ihnen noch nicht sicher. Dazu kommen noch mindestens zwei Spiele in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Da fehlt Robert Lewandowski natürlich sehr. Der 32-Jährige gehört zu den besten Stürmern der Welt. In dieser Saison hat er al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.