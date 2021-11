Raumfahrt : Schuss in den Weltraum

3, 2, 1: Ab ins All! Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa schoss am frühen Mittwochmorgen unserer Zeit eine Sonde in den Weltraum. Die hat ein besonderes Ziel: Sie soll einen Asteroiden treffen und dessen Flugbahn verändern.

Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die durch den Weltraum rasen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten diese Brocken. Sie gucken zum Beispiel, wo sie lang fliegen und wie nah sie der Erde kommen. «Asteroid Dimorphos: Wir kriegen Dich», schrieb die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa nach dem Start der Rakete im Internet. Dimorphos ist der ...

