Tiere : Schwere Schwimmer

Seelöwen sind gute Schwimmer. Klar, es sind ja auch Meerestiere. Minutenlang können sie unter Wasser bleiben und dabei bis zu 200 Meter tief tauchen! Trotzdem sieht man die Tiere auch an Land. Zum Beispiel, wenn sie vor Schwertwalen flüchten.

Ausgewachsene Seelöwen können groß und schwer werden. Viele Fressfeinde haben die Tiere deshalb nicht. Die riesigen schwarz-weißen Wale gehören aber dazu. Wenn sie sich vor denen in Sicherheit bringen, retten sich Seelöwen auch mal auf eine Anlegestelle für Boote. Seelöwen leben an den felsigen Küsten von Nordamerika und Südamerika. Und auch in Neusee...

