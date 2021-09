Fußball : Schwere Spiele für deutsche Teams

Zwei deutsche Teams treten am Dienstagabend in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) an. Für beide wird es nicht einfach in diesem Wettbewerb der besten Vereine aus Europa.

Die wichtigste Frage bei Borussia Dortmund ist: Können Erling Haaland und Marco Reus mitspielen? Die beiden lieferten bisher eine Menge Tore für die Borussia, sind aber verletzt. Bei Marco Reus stehen die Chancen etwas besser, dass er im Heimspiel gegen den portugiesischen Club Sporting Lissabon antreten kann. Mit Erling Haaland können die Fans eher we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.