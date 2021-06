Wetter : Schwitzen und auf Gewitter warten

Es wird heiß! Zum ersten Mal in diesem Sommer steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen richtig weit nach oben. Das gilt für große Teile von Deutschland. Im Süden und in der Mitte kann es schon am Mittwoch mehr als 30 Grad Celsius warm werden. Am Donnerstag wird es sogar noch heißer.

Allerdings starten dann im Westen des Landes auch die Gewitter. Immerhin, der Regen fühlt sich dann nicht kalt an. Dass mit der Hitze gilt allerdings nicht im Norden Deutschlands und auf den Inseln im Meer. Dort wird es mit 17 bis 19 Grad eher frisch. Das passt aber. Denn dass es Mitte Juni manchmal plötzlich ein paar Tage wieder kälter wird, kennen W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.