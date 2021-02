Gesellschaft : Seltene und neue Vornamen

Erinnerst du dich noch an die ersten Tage in der Grundschule? So viele neue Gesichter und Namen! Es dauerte vermutlich etwas, bis du sie alle kanntest. Einige Namen hattest du vielleicht auch nie vorher gehört. Denn die Vielfalt bei den Vornamen wird bei uns immer größer. Das berichteten Fachleute am Montag.

«Man stellt schon fest, dass die Eltern mehr Energie als früher in die Wahl des Vornamens stecken», sagte eine Expertin. Sie arbeitet für eine Sprach-Organisation, die auch Namen sammelt. Etwa zehn Millionen haben sie schon! Ständig kommen neue hinzu wie...

