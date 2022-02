Olympia : Sie tragen die Fahne

Sie haben am Freitag einen großen Auftritt: Claudia Pechstein und Francesco Friedrich werden zu Beginn von Olympia die schwarz-rot-goldene deutsche Flagge tragen. Als Fahnenträger führen sie das deutsche Team an, wenn es ins Stadion in der Stadt Peking im Land China einläuft.

Die beiden sind selbst Sportler: Claudia Pechstein geht im Eisschnelllauf an den Start. Sie hat schon fünf Mal bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Francesco Friedrich hält den Rekord als Weltmeister im Bobfahren. Zum ersten Mal übernehmen zwei Menschen das Tragen der Fahne: ein Mann und eine Frau. Bei den Winterspielen davor hat das meist nur ein ...

