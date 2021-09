Fußball : Siege sammeln

Dieser Fußball-Wettbewerb hat gerade erst begonnen. Serge Gnabry vom FC Bayern München denkt trotzdem schon ans Ende der Saison in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). In diesem Turnier treten die besten Fußballvereine Europas gegeneinander an.

Serge Gnabry sagte vor dem erst zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend: «Wir wollen die Champions League wieder gewinnen und ich denke, wir haben definitiv eine Mannschaft, mit der wir das schaffen können.» Zuletzt hatte der FC Bayern den Titel im Jahr 2020 geholt. Gegner am Mittwoch ist Dynamo Kiew aus dem Land Ukraine....

