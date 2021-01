Segeln : So ein Pech kurz vor dem Ziel!

80 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden. So lange war Boris Herrmann aus Deutschland allein auf seinem Boot unterwegs. Gegen andere Segler kämpfte er um den Sieg in einem extremen Wettbewerb: Es ging rund um die Welt. Am Donnerstag kam er als Fünfter in einem Hafen im Land Frankreich an.

Eigentlich wäre er wohl schneller gewesen. Doch kurz vor dem Ziel hatte er noch richtig Pech: Sein Boot stieß mit einem Fischerboot zusammen. Boris Herrmann wurde davon aus dem Schlaf gerissen. «Es waren echte Schockmomente», sagte er. Zum Glück hat sich...

