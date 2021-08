Olympia : So schnell radeln wie niemand zuvor

Weltrekord! Davon spricht man beim Sport, wenn bei einem Wettbewerb eine Leistung erbracht wird, die noch niemand sonst zuvor geschafft hat. Bei Sportlerinnen und Sportlern ist die Freude dann riesig. Solche Rekorde sind schließlich selten. Doch bei den Olympischen Spielen in Japan werden in der Sportart Bahnrad gerade mehrfach Weltrekorde aufgestellt. Warum ist das so?

Offenbar kommen in der Sporthalle in der Stadt Izu gerade viele Dinge zusammen. Einerseits sind die Fahrräder leichter und windschnittiger gebaut als früher. Andererseits rollen die Räder auf dem Bodenbelag in Izu wohl besonders schnell. Die Rennstrecke ist aus besonders hartem Holz gebaut. Und schließlich trainieren die Athletinnen und Athleten immer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.