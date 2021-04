Konflikte : Soldaten kommen nach Hause

Seit fast 20 Jahren sind Soldatinnen und Soldaten aus mehreren Ländern in Afghanistan. Das Land liegt in Asien neben dem Iran. Auch die deutsche Bundeswehr ist dort im Einsatz.

Doch warum sind die Soldaten überhaupt da? Das hat mit einem schweren Terror-Anschlag auf die USA vor 20 Jahren zu tun. Damals am 11. September 2001 waren entführte Flugzeuge unter anderem in zwei Hochhäuser in der Stadt New York geflogen. Viele Menschen starben. In Afghanistan war damals eine Gruppe namens Taliban an der Macht. Die USA warfen ihr vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.