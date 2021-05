Feiertage : Starker Wind und Flammenzungen

Stell dir vor, mehrere Leute sitzen an einem Tisch und plötzlich fegt ein starker Wind durch ihr Haus. Es erscheint eine Art Feuer, das sich teilt und auf jedem der Anwesenden niederlässt.

So ähnlich steht diese Geschichte in der Bibel, dem heiligen Buch der Christen. Diese Erzählung wird auch Pfingstwunder genannt. Gläubige Menschen sagen: Die Flammen waren der Heilige Geist. Der gilt für Christen als Teil Gottes. Auf Bildern wird der Heilige Geist oft auch als Taube dargestellt. Die Menschen am Tisch waren Anhänger von Jesus. Dadurch...

