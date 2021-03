Atomunfälle : Still trauern und beten

Die Menschen legen Blumen nieder, beten und sind während einer Schweigeminute ganz still. Im Land Japan wurde am Donnerstag an ein sehr schlimmes Ereignis gedacht.

Vor zehn Jahren, am 11. März 2011, bebte im Nordosten des Landes die Erde. Das Beben löste große Flutwellen aus, das nennt man Tsunami. Mehr als 15 000 Menschen kamen damals ums Leben. Durch den Tsunami wurde außerdem das Atomkraftwerk in Fukushima direkt am Meer zerstört. Dabei gelangte gefährliche Strahlung nach außen und breitete sich aus. Die Ruin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.