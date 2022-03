Ukraine-Krieg : Streit auf der Erde, Zusammenarbeit im All auf der ISS

„Wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen“, sagen Deutsche und Amerikaner zu Russland. Doch an einem Ort kann nicht einfach jeder sein Ding machen. Wie die Menschen aus den drei Ländern auf der Raumstation ISS damit umgehen, erfährst du hier.

Auf der Erde geht es gerade ständig um den Krieg in der Ukraine. Viele Länder versuchen, Russland zu überzeugen, mit den Angriffen aufzuhören. Dazu stoppen sie auch die Zusammenarbeit mit Russinnen und Russen, zum Beispiel in der Wissenschaft. Im All geht es ums Überleben Im Weltall ist das anders. Auf der Raumstation ISS leben und arbeiten russische, ...

